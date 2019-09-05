2019-09-05T11:32:34+03:00
Общество

Во Владимирской области снова временно отключат телесигнал

Профилактика будет вестись четыре дня
Артём Черепанов
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В связи с проведением плановых профилактических работ на объектах связи Российской телевизионной и радиовещательной сети в сентябре будут проводиться отключения технических средств, задействованных в трансляции программ телерадиоканалов первого и второго мультиплексов цифрового эфирного телевидения, – сообщает Владимирский областной радиотелевизионный передающий центр. Будут отключаться следующие объекты связи:

– 9 сентября – в д. Василёво Гусь-Хрустального района (в зону охвата входят населённые пункты района);

– 18 сентября – в с. Ополье Юрьев-Польского района и в с. Фетинино Собинского района (в зону охвата входят населённые пункты Кольчугинского, Собинского и Юрьев-Польского районов);

– 25 сентября – в д. Окатово Гусь-Хрустального района (в зону охвата входят населённые пункты района);

– 30 сентября – в д. Волосово Петушинского района (в зону охвата входят населённые пункты района).

В эти дни профилактика будет проводиться с 10:00 до 16:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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