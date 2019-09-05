Владимирский тракторный завод продают за 25 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 11:25 2019-09-05T11:30:43+03:00

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5 сентября в 16.00 состоятся торги по продаже Владимирского тракторного завода. Предприятие продают за 25 миллионов рублей. При этом за три месяца цена завода со всем имуществом снизилась в 100 раз, так что сейчас завод стоит в несколько раз дешевле даже кадастровой стоимости земли, которою он занимает.

Отметим, что на торгах продаются активы хозяина производственных корпусов ООО "Зоны регулируемого развития ВТЗ". Именно из-за конфликта интересов собственника и фактического арендатора ООО "ВМТЗ" завод перестал работать в прошлом году.

На торги летом не заявился ни один из потенциальных покупателей. Сейчас, когда цена снизилась до минимально возможной, у завода вполне может смениться собственник.

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ИСТОЧНИК KP.RU