Главный бухгалтер соцучреждений в Муроме обвиняется в мошенничестве

СЕГОДНЯ 10:17 2019-09-05T10:17:39+03:00

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Жительница Мурома работала главным бухгалтером в одном из местных государственных казенных учреждениях социального обслуживания. Используя служебное положение в корыстных целях, она похитила деньги, а также растратила вверенные ей средства на сумму более девяти миллионов рублей, принадлежащих учреждению и предназначенных для обеспечения его деятельности. Потраченные бухгалтером деньги предназначались на зарплату сотрудникам. Сейчас экс-работник обвиняется в совершении сразу нескольких преступлений, предусмотренных частями 1 и 4 статьи 159, частью 3 статьи 160 УК РФ - мошенничества, в том числе в особо крупном размере, и растраты. Дело уже поступило в Муромский городской суд и находится в стадии назначения.

ИСТОЧНИК KP.RU