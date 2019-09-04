Гусевская прокуратура нашла нарушения при приемке школы-памятника, в которой обвалился потолок
Гусь-Хрустальная межрайонная прокуратура нашла нарушения в процессе приемки школы № 13 к учебному году. Надзорное ведомство отмечает, что городское управление образование не привлекло к работе специалистов-строителей. Кроме того, во время приемки школы в группе, осматривавшей здание, не было представителя Роспотребнадзора.
Напомним, потолок в школе № 13 обрушился 27 августа. Позднее стало известно, что школа, построенная в 1938 году, уже более 20 лет значится памятником культурного наследия XIX века. Из-за наложенных охранных обязательств, в школе невозможно провести обыкновенный ремонт.
На данный момент в школе учится 250 детей. Всех их временно перевели в соседнюю школу № 16.
ИСТОЧНИК KP.RU