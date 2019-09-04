2019-09-04T10:28:32+03:00
Общество

Гусевская прокуратура нашла нарушения при приемке школы-памятника, в которой обвалился потолок

Управление образования не привлекло к ней специалистов-строителей
Сергей МОРКОВКИН
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Гусь-Хрустальная межрайонная прокуратура нашла нарушения в процессе приемки школы № 13 к учебному году. Надзорное ведомство отмечает, что городское управление образование не привлекло к работе специалистов-строителей. Кроме того, во время приемки школы в группе, осматривавшей здание, не было представителя Роспотребнадзора.

Напомним, потолок в школе № 13 обрушился 27 августа. Позднее стало известно, что школа, построенная в 1938 году, уже более 20 лет значится памятником культурного наследия XIX века. Из-за наложенных охранных обязательств, в школе невозможно провести обыкновенный ремонт.

На данный момент в школе учится 250 детей. Всех их временно перевели в соседнюю школу № 16.

ИСТОЧНИК KP.RU

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