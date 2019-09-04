2019-09-04T09:42:52+03:00
Происшествия

В Коврове нетрезвый таксист протаранил торговый павильон

Девушка спаслась чудом
Елена Масленникова
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Во Владимирской области таксист протаранил торговый павильон, едва не сбив девушку. Ее спасло дерево. Видео ДТП появилось в социальных сетях. В Коврове на улице Лопатина машина въехала на тротуар и врезалась в торговый ларек. В этот момент по тротуару шла девушка, которая чудом осталась жива. По сообщениям очевидцев, водитель такси был пьян. С места аварии он скрылся. Полиция Коврова его разыскивает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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