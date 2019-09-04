В Петушках бомж воровал телевизоры из дачных домов

СЕГОДНЯ 09:39 2019-09-04T09:39:22+03:00

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Завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего мужчины без определенного места жительства. По данным УМВД, в 2018 году он залез в дачные дома и вынес телевизоры. Ущерб, причиненный собственникам, составил 42 500 рублей.

После поступивших заявлений от хозяев домов сотрудники полиции стали искать вора. Мужчина признался, что телевизоры продал по низкой цене, а деньги уже потратил.

ИСТОЧНИК KP.RU