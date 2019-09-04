В Петушках бомж воровал телевизоры из дачных домов
Сумма ущерба составила 42 тысячи рублей
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Завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего мужчины без определенного места жительства. По данным УМВД, в 2018 году он залез в дачные дома и вынес телевизоры. Ущерб, причиненный собственникам, составил 42 500 рублей.
После поступивших заявлений от хозяев домов сотрудники полиции стали искать вора. Мужчина признался, что телевизоры продал по низкой цене, а деньги уже потратил.
ИСТОЧНИК KP.RU