2019-09-03T14:59:01+03:00
Общество

Во Владимирской области выберут лучшего участкового

Голосование начнется 11 сентября
Валерия ПРОНИНА
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9 год подряд МВД РФ проводит всероссийский конкурс «Народный участковый» в виде онлайн-голосования. В ходе конкурса, у которого три этапа, жители определяют лучшего, по их мнению, участкового уполномоченного полиции, исходя из его профессиональных достижений, показателей оперативно-служебной деятельности, личных качеств.

11 сентября на главной странице официального сайта УМВД России по Владимирской области будет дан старт онлайн-голосования первого этапа. Жители региона определят лучших участковых из 18 районных отделов полиции нашей области. Подробная информация о каждом участнике будет размещена на странице голосования.

Итоги подведут 21 сентября. Победители регионального этапа примут участие во втором этапе конкурса, который состоится в ноябре текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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