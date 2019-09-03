2019-09-03T10:10:10+03:00
Происшествия

Владимирцы хранили семь с половиной килограмм наркотиков

Молодым людям вынесен приговор
Ирина Мальцева
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Два товарища, двадцати восьми и двадцати четырех лет от роду, еще в июне 2017 года договорились затеять преступный бизнес по продаже запрещенных веществ. Друзья получали информацию о том, где находится оптовая партия отравы, а потом организовывали тайники на территории города Владимира. В сентябре 2017 года, когда товарищей задержали сотрудники правоохранительных органов, в тайниках нашлось более семи с половиной килограмм наркотиков, которые изъяли. Вину оба подсудимых признали частично, уверяя, что приобретали наркотики для личного потребления и хранения без цели сбыта. Владимирцев признали виновными в покушение на незаконный сбыт наркотических средств, в составе организованной группы в особо крупном размере. Приговором Ленинского районного суда горожанам назначено наказание - семь лет десять месяцев лишения свободы каждому с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Еще один член этой организованной преступной группы был осужден еще в августе прошлого года и проведет шесть лет в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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