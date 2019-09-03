В Центре ИЗО откроется выставка молодого владимирского художника

3 Сент. 09:57 2019-09-03T09:57:42+03:00

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5 сентября в 16.00 в Центре ИЗО состоится открытие выставки молодого владимирского художника Ильи Сорочкина.

Получив профессиональное образование в Суздальском художественно-реставрационном училище и Художественно-промышленной Академии им. Штиглица, он работал в реставрации предметов из серебра, холодного оружия...

В области педагогики имеет стаж четыре года, получил высшую квалификационную категорию, работает в детской школе искусств в Костереве, Покрове и Петушках, а также в покровском филиале Московского государственного гуманитарного университета им. М.А.Шолохова.

Однако главным направлением его деятельности является самостоятельное творчество.

Для произведений Ильи Сорочкина характерны черты эксперимента как в техническом исполнении, так и в трактовке формы. Гуашь, пастель и масло свободно сочетаются в портретах, натюрмортах или пейзажах художника. На выставке можно увидеть и арт-объекты под названием «Размышления о форме». Автор исполнил их в технике горячей эмали и древним способом холодной обработки листового металла – дифовки.

Выставка будет работать до 29 сентября. Цена билета: 50-100 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU