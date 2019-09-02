ЗАО по свиноводству "Владимирское" банкротят в арбитражном суде

СЕГОДНЯ 17:16 2019-09-02T17:16:00+03:00

Изменить размер текста: A A

30 августа в арбитражный суд Владимирской области поступил иск о признании банкротом ЗАО по свиноводству "Владимирское". О проблемах на предприятии стало известно месяц назад.

Отметим, ранее 22 августа пресс-служба администрации Владимирской области сообщила о поиске инвестора для предприятия. Еще зимой 2019 года потенциальные инвесторы были готовы вложить в предприятие более 2 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU