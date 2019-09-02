ЗАО по свиноводству "Владимирское" банкротят в арбитражном суде
Иск подала компания "Кормовые решения"
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30 августа в арбитражный суд Владимирской области поступил иск о признании банкротом ЗАО по свиноводству "Владимирское". О проблемах на предприятии стало известно месяц назад.
Отметим, ранее 22 августа пресс-служба администрации Владимирской области сообщила о поиске инвестора для предприятия. Еще зимой 2019 года потенциальные инвесторы были готовы вложить в предприятие более 2 миллиардов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU