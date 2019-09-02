2019-09-02T17:16:00+03:00
Общество

ЗАО по свиноводству "Владимирское" банкротят в арбитражном суде

Иск подала компания "Кормовые решения"
Артём Черепанов
Поделиться:
Изменить размер текста:

30 августа в арбитражный суд Владимирской области поступил иск о признании банкротом ЗАО по свиноводству "Владимирское". О проблемах на предприятии стало известно месяц назад.

Отметим, ранее 22 августа пресс-служба администрации Владимирской области сообщила о поиске инвестора для предприятия. Еще зимой 2019 года потенциальные инвесторы были готовы вложить в предприятие более 2 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У ВлГУ пройдет митинг, посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом
В Радужном компания, выдававшая кредиты, работала с нарушениями
Житель Собинки решил расслабиться после ссоры и попал под суд
Во Владимире помогли стать мамой горожанке с серьезной патологией сердца
В Меленковском районе осудят мужчину, который 7 лет назад нашел патроны
В Гусь-Хрустальном прокуратура требует снести 15 аварийных домов
Во Владимирской области выбрали самую красивую деревню онлайн
Во Владимире 13-летнюю девочку, которая фотографировалась у поезда, снесло потоком воздуха
Перекресток на Ставрово на Пекинке закрыли
Трое мошенников "нагрели" жителей Владимирской области на 13 миллионов рублей
В Муром прибудет теплоход с медиками
Мэрия Владимира обыграла администрацию Владимирской области в футбол
Власти Александровского района должны за 10 дней выработать план по выплате миллиардных долгов
12 медсестер из Александровской ЦРБ вернулись на работу после того, как им согласились оставить прежнюю зарплату
Владимирское "Торпедо" празднует 60-летие
Студентка ВлГУ выступит на "Новой Волне-2020"