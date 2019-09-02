Житель Собинки решил расслабиться после ссоры и попал под суд

СЕГОДНЯ 17:12 2019-09-02T17:12:34+03:00

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Горожанин поругался на улице с незнакомым молодым человеком и решил успокоить нервы проверенным способом – купил водку, выпил, а потом собрался отогнать свой автомобиль к своему дому. Но пока он ехал пьяным, его задержали сотрудники полиции, которых насторожила странная манера вождения. Экспертиза подтвердила, что водитель пьян, кроме того, выяснилось, что мужчина уже имеет судимость за аналогичное преступление. Житель Собинки признал вину, приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять месяцев с отбыванием в колонии-поселении. Также на два года ему запретили управлять транспортом.

ИСТОЧНИК KP.RU