Во Владимире помогли стать мамой горожанке с серьезной патологией сердца

СЕГОДНЯ 16:45 2019-09-02T16:45:34+03:00

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Благополучно родить молодой женщине помогла мультидисциплинарная бригада, в которую входили акушеры-гинекологи, анестезиолог-реаниматолог, врач-терапевт и кардиолог. Как рассказал заместитель главного врача роддома №2 города Владимира Максим Губкин, женщина страдала нарушением проводимости сердца – атриовентрикулярной блокадой II и III степени, в результате сердечный ритм нарушался, а во время родов сердце могло просто остановиться. Но несмотря на все сложности врачи не стали делать кесарево сечение и помогли владимирке родить самой. Сейчас молодая мама и новорожденная дочка чувствуют себя хорошо.

ИСТОЧНИК KP.RU