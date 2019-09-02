В Меленковском районе осудят мужчину, который 7 лет назад нашел патроны

СЕГОДНЯ 13:05 2019-09-02T13:06:11+03:00

А у владимирца в тайнике было 130 патронов, пригодных для стрельбы

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Завершено расследование уголовного дела в отношении 59-летнего жителя Меленковского района. Мужчину обвиняют в незаконном хранении боеприпасов.

По данным УМВД, весной этого года полицейские обнаружили в доме мужчины 18 патронов разного калибра. Он пояснил, что нашел патроны во время охоты более семи лет назад и решил оставить их себе.

В ближайшее время обвиняемый предстанет перед судом.

В совершении аналогичного преступления подозревается и 38-летний житель Владимира. У него в тайнике нашли 130 патронов. Согласно данным баллистической экспертизы патроны изготовлены заводским способом и являются пригодными. В настоящее время уголовное дело расследуется.

ИСТОЧНИК KP.RU