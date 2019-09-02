2019-09-02T11:17:18+03:00
Общество

Во Владимирской области выбрали самую красивую деревню онлайн

Завершилось голосование в интернете
Вероника ПАНИНА
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1 сентября завершилось голосование в интернете за участников конкурса «Самая красивая деревня Владимирской области 2019». Это не окончательные итоги конкурса, победителей в каждой номинации определит жюри, которое все лето выезжало на места. Победителей по версии жюри объявят 25 сентября. Всего в конкурсе участвовало 95 сел и деревень Владимирской области.

А пока - победители интернет-голосования.

Среди населенных пунктов до 150 жителей - село Кистыш Суздальского района ((23%, 1 114 Голосов).

Среди населенных пунктов от 150 до 1000 жителей - село Пировы Городищи Вязниковского района (23%, 1 301 Голосов).

Среди населенных пунктов от 1000 до 3500 жителей - село Илькино Меленковского района (37%, 661 Голосов).

ИСТОЧНИК KP.RU

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