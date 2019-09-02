Во Владимире 13-летнюю девочку, которая фотографировалась у поезда, снесло потоком воздуха

СЕГОДНЯ 10:57 2019-09-02T10:57:48+03:00

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25 августа три девочки 2006 года рождения и один молодой человек гуляли у железнодорожных путей. В 20.22 они увидели проходящий поезд "Москва - Нижний Новгород" и стали фотографироваться на его фоне. Одна девочка подошла ближе, и в этот момент ее отбросило потоком воздуха. Машинист применил экстренное торможение, девочка "отделалась" травмой ноги.

- Она была доставлена в Областную детскую больницу. Ее состояние стабильное, - рассказали в пресс-службе Владимирского ЛО МВД на транспорте.

Напомним, что в сентябре 2018 года мужчина также близко подошел к проезжающему поезду. Его отбросило в овраг, и по дороге в больницу мужчина 1977 года рождения скончался.

ИСТОЧНИК KP.RU