Мэрия Владимира обыграла администрацию Владимирской области в футбол

СЕГОДНЯ 15:40 2019-09-01T15:40:31+03:00

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1 сентября в рамках празднования 60-летия первой игры в официальных матчах футбольного клуба "Торпедо-Владимир" состоялся товарищеский чемпионат по мини-футболу среди сборных команд администрации города Владимира, администрации Владимирской области и владимирского отделения ПАО "Сбербанк".

Все игры прошли на стадионе "Лыбедь". Сначала мэрия сыграла вничью со Сбербанком 1:1. В команде мэрии отличился глава администрации города Андрей Шохин. Честь банкиров была спасена благодаря удачно пробитому пенальти. Следом на зеленый газон вышли сборная администрации Владимирской области во главе с врио первого вице-губернатора Максимом Брусенцовым и команда Сбербанка. Выиграли банкиры со счетом 2:0.

Ну, а матч между мэрией и "белым домом" закончился в пользу городских чиновников со счетом 3:1. По результатам товарищеского чемпионата 1 место и Кубок чемпионов выиграла команда администрации города Владимира, второй стала команда ПАО "Сбербанк", третьей - сборная администрация Владимирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU