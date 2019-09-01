12 медсестер из Александровской ЦРБ вернулись на работу после того, как им согласились оставить прежнюю зарплату
Как только в Александровской районной больнице сразу двенадцать медсестер неврологического отделения написали заявления об увольнении из-за сокращения стимулирующих выплат, директор департамента здравоохранения Алексей Мозалёв провел рабочую встречу с ними.
В результате в "белом доме" решили сохранить зарплату медсестер в полном объеме. После этого все медицинские сестры согласились и дальше работать в неврологическом отделении. После этого случае при депараменте было решено создать выездную рабочую комиссию, которая будет заниматься как раз вопросами заработной платой, нормирования интенсивности труда, а также меры социальной поддержки медработников.
В нее включили представителей областного профсоюза работников здравоохранения, регионального управления Росздравнадзора и Врачебной палаты Владимирской области.
ИСТОЧНИК KP.RU