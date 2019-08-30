В Александровской райбольнице увольняются сразу 12 медсестер

СЕГОДНЯ 15:41 2019-08-30T15:41:41+03:00

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Сразу двенадцать медсестер неврологического отделения Александровской районной больницы написали заявления об увольнении из-за сокращения стимулирующих выплат. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на слова главного врача больницы Александра Обидина.

Главврач больницы сообщил источнику, что написавшие заявление медсестры получают от 32 до 35 тысяч рублей. Из-за сокращения стимулирующих выплат от зарплата сократиться на 400 - 1,5 тысячи рублей.

На данный момент в больнице работает 500 медсестер, в штате не хватает трех человек. Александр Обидин заявил ТАСС, что поиск новых сотрудников продолжается. В понедельник пройдет собрание с участием старшей медсестры. Главврач больницы надеется, что большую часть решивших уволиться медсестер удастся уговорить остаться.

ИСТОЧНИК KP.RU