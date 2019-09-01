Студентка ВлГУ выступит на "Новой Волне-2020"
Дария – старший преподаватель кафедры музыкального образования ИИХО ВлГУ. В августе она приняла участие в первом в России фестивале творческих сообществ "Таврида – АРТ", который собрал 4500 молодых деятелей культуры и искусств из 85 регионов России.
С помощью этого фестиваля Дария пробилась в полуфинал международного конкурса "Новая волна 2020". Она получила путевку на участие по итогам кастинга. Из более чем 150 претендентов отобрали только 10. Дария выбрала песню I Feel Good. Кроме того, Дария попала в число лучших исполнителей на фестивале творческих сообществ "Таврида – АРТ", вокалистов отбирала музыкальная академия Игоря Матвиенко.
Сначала владимирскую певицу поздравляли в соцсетях, а потом и в родном университете. На ученом совете ректор Анзор Саралидзе вручил Ларисе и Дарии Семиным благодарности за популяризацию владимирской школы эстрадного вокала на всероссийском и международном уровне.
ИСТОЧНИК KP.RU