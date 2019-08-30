Владимирцы завоевали 7 медалей в общем старте на чемпионате и первенстве России в велокроссовых дисциплинах

СЕГОДНЯ 21:19 2019-08-30T21:19:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Чемпионат и первенство России в велокроссовых дисциплинах проходят в Доброграде до 1 сентября. Соревнования предусматривают три вида состязаний: общий старт, эстафету и классику.

В турнире участвуют около 220 спортсменов из 13 регионов России. Владимирскую область представляют 17 человек.

Команда Владимирской области выиграла две золотые, три серебряные и две бронзовые медали на чемпионате и первенстве России в велокроссовых дисциплинах в общем старте.

У мужчин лучшим стал Антон Фолифоров, который на дистанции длиной 22 километра более, чем на полторы минуты обогнал соперников из Москвы.

Еще шесть медалей завоевали воспитанники «СШОР по спортивному ориентированию», участвующие в первенстве России.

«Золото» выиграла Анастасия Рузанова в возрастной категории «Девушки до 18 лет».

«Серебро» досталось Екатерине Пикуновой («Девушки до 18 лет»), Лике Чакуа («Юниорки») и Александру Трунину («Юноши до 18 лет»).

Бронзовые награды выиграли Николай Урюкин («Юноши до 18 лет») и Даниил Сафронов («Юниоры»).

ИСТОЧНИК KP.RU