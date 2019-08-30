Владимирцы завоевали 7 медалей в общем старте на чемпионате и первенстве России в велокроссовых дисциплинах
Чемпионат и первенство России в велокроссовых дисциплинах проходят в Доброграде до 1 сентября. Соревнования предусматривают три вида состязаний: общий старт, эстафету и классику.
В турнире участвуют около 220 спортсменов из 13 регионов России. Владимирскую область представляют 17 человек.
Команда Владимирской области выиграла две золотые, три серебряные и две бронзовые медали на чемпионате и первенстве России в велокроссовых дисциплинах в общем старте.
У мужчин лучшим стал Антон Фолифоров, который на дистанции длиной 22 километра более, чем на полторы минуты обогнал соперников из Москвы.
Еще шесть медалей завоевали воспитанники «СШОР по спортивному ориентированию», участвующие в первенстве России.
«Золото» выиграла Анастасия Рузанова в возрастной категории «Девушки до 18 лет».
«Серебро» досталось Екатерине Пикуновой («Девушки до 18 лет»), Лике Чакуа («Юниорки») и Александру Трунину («Юноши до 18 лет»).
Бронзовые награды выиграли Николай Урюкин («Юноши до 18 лет») и Даниил Сафронов («Юниоры»).
ИСТОЧНИК KP.RU