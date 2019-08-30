Во Владимирской области открылся второй Яндекс.Лицей

СЕГОДНЯ 15:41 2019-08-30T15:41:24+03:00

И опять не в областном центре

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Проект Яндекс.Лицей действует во Владимирской области с 2016 года. Это проект IT-компании Яндекс, созданный для обучения школьников основам программирования и разработки.

В Яндекс.Лицей могут поступить ученики 8 и 9 классов, срок обучения два года. Все обучение бесплатное. Первый год ребята изучают Python, а на втором «курсе» осваивают основы промышленного программирования и работают над учебными проектами. Занятия ведут опытные преподаватели из ШАД - «Школы анализа данных» Яндекса.

Первый Яндекс.Лицей открылся в Гусь-Хрустальном на базе школы №2, известной своими учениками - победителями областных олимпиад в точных науках. А с этого года школа для юных программистов начнет работать во втором райцентре - Муроме. Учиться там может кто угодно, независимо от прописки, но ездить придется самостоятельно.

Для того, чтобы поступить в Яндекс.Лицей, нужно пройти онлайн-тестирование и очное собеседование. Подать заявку можно до 11 сентября на сайте yandexlyceum.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU