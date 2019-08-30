В первые дни осени во владимирском экспоцентре пройдут сразу две выставки

СЕГОДНЯ 14:43 2019-08-30T14:43:33+03:00

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Сразу две выставки – «ВладПродЭкспо» и «Для всей семьи» – пройдут 4-7 сентября в Экспоцентре Торгово-промышленной палаты Владимирской области. В этом году в них примут участие около 170 участников из 25 регионов.

Межрегиональная выставка «ВладПродЭкспо» расположится на первом этаже Экспоцентра.Это выставка-продажа продуктов питания и товаров сельхозпроизводства. Ежегодно в ней принимают участие более ста предприятий и организаций – как российских, так и из Республики Беларусь. Огромное количество продуктов (в том числе и новинки рынка) можно будет попробовать на вкус, а уже потом решить, купить или нет.

Межрегиональная выставка-ярмарка «Для всей семьи» пройдет уже в 5-й раз. Под нее отведен второй этаж экспоцентра. Участники этой выставки – популярные фирмы-производители и продавцы домашнего текстиля, предметов интерьера, мужской, женской и детской одежды, обуви, косметики, аксессуаров. Также пройдут различные творческие мастер-классы.

4-6 сентября – с 10.00 до 18.00, 7 сентября – с 10.00 до 15.00.

ИСТОЧНИК KP.RU