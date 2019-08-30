2019-08-30T14:25:47+03:00
Общество

На прошлой неделе 98 человек пострадало от клещей

Активность кровососов пошла на спад
Алексей СУХОВ
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На прошедшей неделе зарегистрировано 98 обращений пострадавших от клещей, из которых 26 детей.

В текущий эпидсезон в больницы по поводу укусов клещей обратились 3159 человек. Максимальное количество обращений во Владимире, в Муромском, Александровском и в Гусь-Хрустальном районах.

- За прошедшую неделю лабораторно исследовано 74 клеща, снятых с людей, на вирус клещевого энцефалита. Антиген вируса клещевого энцефалита обнаружен в 1 случае, - рассказали в областном управлении Роспотребнадзора.

Исследования клещей на наличие возбудителя клещевого энцефалита проводит лаборатория природно-очаговых и особо опасных инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области». Прием клещей на исследование осуществляется по адресу: г. Владимир, ул. Токарева, д.5, каб.8 с 9-00 до 11-00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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