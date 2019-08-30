Владимирский театр кукол сдал новый спектакль про дядю Степу

СЕГОДНЯ 14:11 2019-08-30T14:11:23+03:00

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29 августа во Владимирском театре кукол прошла сдача нового спектакля "Дядя Степа и пожар".

- Дядя Степа прошёл курсы повышения квалификации на пожарного и сдал экзамен на отлично. Веселый и добрый спектакль! Вместе с непоседами-ребятишками выучили все правила по пожарной безопасности ,поиграли,похлопали,песенки попели! - говорится на официальной странички театра в инстаграме.

Режиссер спектакля - Янина Дрейлих, главный режиссер Тольяттинского театра кукол, художник спектакля Денис Токарев из Ижевска, а композитор – Алексей Сидорцев, автор музыки ко множеству спектаклей театра.

Постановку покажут уже в сентябре.

ИСТОЧНИК KP.RU