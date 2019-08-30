Влюбленный владимирец, возвращаясь со свидания, прихватил чужой велосипед

СЕГОДНЯ 14:10 2019-08-30T14:12:06+03:00

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22-летний житель областного центра встречался с девушкой из города Радужного. Он частенько ездил к ней в гости в закрытый город. В подъезде, где проживала возлюбленная, молодой человек заприметил чужой велосипед. И однажды, возвращаясь к себе домой во Владимир, парень решил его украсть и в дальнейшем перепродать. Так он и сделал. Обнаружив пропажу, радужанин обратился в полицию. По сообщению пресс-службы УМВД по Владимирской области, воришку из Владимира нашли. И теперь, скорее всего на свидания будут ездить к нему. За кражу молодому человеку может грозить реальный срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU