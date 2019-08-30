Авария в Муроме: пострадала 4-летняя девочка

СЕГОДНЯ 13:28 2019-08-30T13:28:43+03:00

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ДТП произошло 29 августа, в 13.30 на улице Войкова в Муроме, на парковочной площадке одного из торговых центров. По предварительной информации пресс-службы УМВД России по Владимирской области, водитель иномарки сбил 4-летнюю девочку, которая выскочила на дорогу из-за стоящего автомобиля. Ребенка увезли в больницу. По неподтвержденным данным, малышка сейчас находится в коме. Полиция проводит проверку. Параллельно работают и следователи. В региональном Управлении Следственного Комитета сообщают, что девочка воспитывается в многодетной семье, в которой есть еще трое детей. По предварительной информации, семья неблагополучная. И дети часто гуляют без присмотра взрослых. Следователи затребовали все документы по этой семье. Предстоит выяснить, в каких условиях проживают малолетние.

ИСТОЧНИК KP.RU