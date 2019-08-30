2019-08-30T13:28:43+03:00
Происшествия

Авария в Муроме: пострадала 4-летняя девочка

Водитель иномарки сбил ребенка
Елена Масленникова
Поделиться:
Изменить размер текста:

ДТП произошло 29 августа, в 13.30 на улице Войкова в Муроме, на парковочной площадке одного из торговых центров. По предварительной информации пресс-службы УМВД России по Владимирской области, водитель иномарки сбил 4-летнюю девочку, которая выскочила на дорогу из-за стоящего автомобиля. Ребенка увезли в больницу. По неподтвержденным данным, малышка сейчас находится в коме. Полиция проводит проверку. Параллельно работают и следователи. В региональном Управлении Следственного Комитета сообщают, что девочка воспитывается в многодетной семье, в которой есть еще трое детей. По предварительной информации, семья неблагополучная. И дети часто гуляют без присмотра взрослых. Следователи затребовали все документы по этой семье. Предстоит выяснить, в каких условиях проживают малолетние.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В первые дни осени во владимирском экспоцентре пройдут сразу две выставки
На прошлой неделе 98 человек пострадало от клещей
Владимирский театр кукол сдал новый спектакль про дядю Степу
Влюбленный владимирец, возвращаясь со свидания, прихватил чужой велосипед
Подрядчика, делавшего отбойник посреди полосы во Владимире, оштрафовали на 100 тысяч рублей
В Петушинском районе местный житель обкрадывал дома москвичей
Дольщица из Владимира отсудила у недобросовестного застройщика почти 400 тысяч рублей
Жительница Гороховца незаконно торговала спиртным
Владимирский областной суд подтвердил, что серный завод в Петушинском районе - самовольная постройка
Управляющую компанию из Гусь-Хрустального заподозрили в подделке документов
ВТБ Факторинг в 2,6 раза увеличил объем портфеля в Центральном федеральном округе
В Собинском районе 16 человек тушили жилой дом
22-летняя жительница Кольчугина забила до смерти шестимесячную дочь
В Гороховецком районе мужчина хотел посмотреть на работу полицейских, поэтому соврал о грабеже
В Муромцеве 14 сентября на территории хозяйственного двора усадьбы Храповицкого проведут «День охотника»
Два автобусных маршрута продлили до микрорайона Полянка
Во Владимирской области вынесли приговор мошенникам, которые предлагали заправить машины по низкой цене
В "Палатах" откроется выставка, посвященная владимирским художникам и Менделееву
В Судогодском районе после капитального ремонта открылся сельский клуб
Владимирская область попала в топ-15 лучших в России для путешествий на машине
Во Владимирской области у 25-летнего мужчины нашли сильнодействующие препараты
Владимирская гимнастка взяла "бронзу" на соревнованиях в Венгрии
В Муроме сельскохозяйственное предприятие три года уклонялось от налогов