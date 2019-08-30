2019-08-30T11:42:51+03:00
Происшествия

Управляющую компанию из Гусь-Хрустального заподозрили в подделке документов

Возбуждено уголовное дело
Ирина Мальцева
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В феврале собственники многоквартирного дома, расположенного на проспекте 50 лет Советской власти, провели внеочередное общее собрание, на котором утвердили плату за домосодержание в размере 18 рублей за квадратный метр. Один из экземпляров протокола общего собрания передали представителю новой управляющей организации. А в апреле УК обратилась в Государственную жилищную инспекцию администрации Владимирской области с заявлением о включении сведений в реестр лицензий субъекта Российской Федерации, приложив к нему необходимые документы, в том числе протокол общего собрания жильцов. Инспекция внесла изменения и после этого управляющая компания с полным правом стала выставлять жильца счета на оплату услуг. Однако, как выяснилось в ходе прокурорской проверки, в протоколе общего собрания собственников, приложенном управляющей организацией, была указана другая сумма ежемесячной платы за содержание жилого помещения, больше той, которую установили жильцы - 21, 60 руб. за квадратный метр. Сейчас возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 327 УК РФ - подделка официального документа, идет расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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