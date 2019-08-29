Во Владимирской области у 25-летнего мужчины нашли сильнодействующие препараты

СЕГОДНЯ 13:57 2019-08-29T13:57:04+03:00

Он купил через интернет ампулы, в которых был тестостерон

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У 25-летнего жителя поселка Балакирево полицейские изъяли почтовую посылку, которая прибыла в Россию из зарубежного государства. Внутри пакета находились ампулы с жидкостью.

По данным УМВД, в ампулах была смесь, содержащая в составе тестостерон. Ввоз в Российскую Федерацию такого сильнодействующего вещества возможен только по лицензиям, а их у мужчины не было.

Препарат местный житель заказал через интернет и хотел использовать для личного потребления.

Возбуждено уголовное дело за контрабанду сильнодействующих веществ.

ИСТОЧНИК KP.RU