2019-08-29T10:50:32+03:00
Общество

Во Владимире в 1 класс пойдет 4287 детей

Всего в школах Владимира будет 153 первых класса
Вероника ПАНИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В этом году торжественные линейки в честь начала учебного года пройдут 2 сентября. Всего за парты в этот день сядет 36 тысяч владимирских школьников. Из них - 4287 первоклассника.

В 49 школах Владимира откроется 153 первых класса. Получается, что в среднем в каждом первом классе будет учиться 28 ребят. Это немного больше норматива, по которому в классе должно быть не больше 25 учеников.

Особенно интересное начало учебного года ждет детей из школы №46 в Коммунаре. Они пойдут не в свою родную школу, а в школу №26 на улице Горького. Дело в том, что в Коммунаре активно идет строительство нового здания школы, и учиться фактически на стройплощадке небезопасно. Поэтому детей временно перевели в 26-ю школу, куда 94 учеников будут возить три специальных автобуса - утром к началу занятий, и по домам после окончания уроков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Судогодском районе после капитального ремонта открылся сельский клуб
Владимирская область попала в топ-15 лучших в России для путешествий на машине
Во Владимирской области у 25-летнего мужчины нашли сильнодействующие препараты
Владимирская гимнастка взяла "бронзу" на соревнованиях в Венгрии
В Муроме сельскохозяйственное предприятие три года уклонялось от налогов
Во Владимирскую область поступила первая партия вакцины против гриппа
Под Владимиром раздавили более тонны винограда и нектаринов
ДТП со скорой во Владимире: погиб пассажир неотложки
Искать инвесторов для Владимирской области будет частная консалтинговая фирма
Кольчугинец, предлагая установить фильтры воды, обкрадовал пенсионеров
31 августа после дня города владимирцев будут развозить специальные автобусы
Владимирцы услышат бессмертные хиты Queen в исполнении "Богемского оркестра"
В Суздальском районе задержали двоих мужчин, в сумках которых была конопля
Евгений Гранкин покинет пост главы госинспекции по охране памятников культурного наследия Владимирской области
В Ковровских парках появится интернет
В Муроме горожан выселили на улицу за грязь и бардак
В крупной аварии у Белого дома во Владимире пострадала 16-летняя девушка
Строительство Рпенского проезда начнется в следующем году
Александровский эксгибиционист предстанет перед судом
"Владимиргражданпроект" объединят с "Владкоммунпроектом"
Во Владимире нашли дополнительный миллион на ремонт двух школ
Восемь молодых владимирских ученых получили по 119 тысяч из областного бюджета
Во Владимире внучка до смерти избила 82-летнюю бабушку
Во Владимирской области началось досрочное голосование на муниципальных выборах