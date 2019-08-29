Во Владимире в 1 класс пойдет 4287 детей

СЕГОДНЯ 10:50 2019-08-29T10:50:32+03:00

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В этом году торжественные линейки в честь начала учебного года пройдут 2 сентября. Всего за парты в этот день сядет 36 тысяч владимирских школьников. Из них - 4287 первоклассника.

В 49 школах Владимира откроется 153 первых класса. Получается, что в среднем в каждом первом классе будет учиться 28 ребят. Это немного больше норматива, по которому в классе должно быть не больше 25 учеников.

Особенно интересное начало учебного года ждет детей из школы №46 в Коммунаре. Они пойдут не в свою родную школу, а в школу №26 на улице Горького. Дело в том, что в Коммунаре активно идет строительство нового здания школы, и учиться фактически на стройплощадке небезопасно. Поэтому детей временно перевели в 26-ю школу, куда 94 учеников будут возить три специальных автобуса - утром к началу занятий, и по домам после окончания уроков.

ИСТОЧНИК KP.RU