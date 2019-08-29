2019-08-29T09:49:53+03:00
Звезды

Владимирцы услышат бессмертные хиты Queen в исполнении "Богемского оркестра"

Концерт состоится 20 сентября в филармонии
Алексей СУХОВ
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предоставлено организаторами.предоставлено организаторами.
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20 сентября на сцене владимирской областной филармонии прозвучат хиты легендарной группы Queen. Программу представит московский струнный оркестр Bohemian Orchestra.

В этот вечер прозвучат давно знакомые и полюбившиеся композиции: The Show Must Go On, We Will Rock You, I Want to Break Free, Killer Queen и многие другие. Bohemian Orchestra – уникальный коллектив, не имеющий мировых аналогов. Молодые музыканты ведущих оркестров страны собрались, чтобы объединить музыку величайшей группы современности и проверенное веками звучание струнных. Музыку Queen многие заново открыли после миллиардных сборов фильма "Богемская рапсодия".

Концерт начнется в 18.30. Билеты можно купить в кассах города и на сайте: http://vladimirkoncert.ru/shows/546-STRUNNYI-ORKESTR-BOHEMIAN-ORCHESTRA.

ИСТОЧНИК KP.RU

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