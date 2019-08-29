В Суздальском районе задержали двоих мужчин, в сумках которых была конопля

СЕГОДНЯ 09:46 2019-08-29T09:46:12+03:00

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20 августа текущего года в Суздальском районе задержали 22-летнего местного жителя и 19-летнего уроженца одной из азиатских республик.

По данным УМВД, в ходе личного досмотра, проведенного в присутствии понятых, полицейские нашли пакет, в котором находились растения, и бутылку с отверстием у основания. Экспертиза показала, что у мужчин в пакетах была конопля массой 200 граммов. Они планировали использовать растения в личных целях.

Возбуждены уголовные дела за незаконное хранение растений, содержащих наркотические средства.

При аналогичных обстоятельствах задержали 29 и 30-летних жителей Муромского района. У одного нашли семь граммов марихуаны, у второго – свыше девяти граммов. Уголовные дела в отношении муромлян уже направлены в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU