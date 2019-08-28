Во Владимире нашли дополнительный миллион на ремонт двух школ

СЕГОДНЯ 12:48 2019-08-28T12:48:35+03:00

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Во Владимире заканчивается подготовка школ к новому учебному году. В этом году за счет экономии средств, получившейся при госзакупках, смогут дополнительно провести ремонтные работы еще в двух школах. 600 тысяч рублей выделено на ремонт крыши школы № 24, еще 444 тысячи рублей - на ремонт входной группы и косметический ремонт помещений в школе № 16.

Всего во Владимире 143 муниципальных учреждения образования, в том числе 49 школ. В них в новом учебном году придут 36 тысяч учеников. На образовательные учреждения в этом году из городского бюджета выделено 28,2 млн рублей на улучшение материально-технической базы. Из областного бюджета город получил 81,2 млн рублей на ремонт в школах и детсадах и 10 млн - на приобретение транспорта для перевозки детей.

ИСТОЧНИК KP.RU