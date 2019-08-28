2019-08-28T11:09:40+03:00
Происшествия

Во Владимире внучка до смерти избила 82-летнюю бабушку

Она обвинила пенсионерку в том, что та не давала устроить личную жизнь
Валерия ПРОНИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Следственными органами СК РФ по Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении 33-летней жительницы Владимира. Ее подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть потерпевшего по неосторожности.

Установлено, что подозреваемая жила с бабушкой, не работала и тратила ее пенсию на спиртное.

25 августа 2019 года женщина стала ругаться с пенсионеркой, а потом - бить ее. Крики о помощи услышали соседи и вызвали полицию, но 82-летняя бабушка пожалела внучку и сослалась на семейную ссору.

Вечером пенсионерке стало плохо - в области головы образовалась гематома. Соседи вызвали "скорую помощь". На следующий день от полученных повреждений бабушка умерла в реанимации.

Подозреваемую задержали и заключили под стражу совместно с сотрудниками уголовного розыска УМВД по городу Владимиру.

На первом допросе женщина сказала, что бабушка не давала ей устроить личную жизнь.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Александровский эксгибиционист предстанет перед судом
"Владимиргражданпроект" объединят с "Владкоммунпроектом"
Во Владимире нашли дополнительный миллион на ремонт двух школ
Восемь молодых владимирских ученых получили по 119 тысяч из областного бюджета
Во Владимирской области началось досрочное голосование на муниципальных выборах
Во Владимире началось проектирование дороги от Промышленного проезда до Пекинки
В камешковском лесу шестые сутки ищут пенсионера
Владимирцев приглашают на «Тотальный ЕГЭ»
Китайские инвесторы вложат в Муромский район 2,5 миллиарда рублей
Заключенного из Владимирской области осудили за призывы к насилию
Сити-менеджер Владимира сообщил о намерении реконструировать стадион "Юность"
Центробанк отозвал три лицензии у ковровского страховщика
Во Владимирской области вновь сорваны выборы регионального мусорного оператора
В Камешковском районе администрацию обязали расчистить водоемы
В Александровском районе появятся памятники Михаилу Лермонтову и лосям
ФК "Муром" проиграл лидеру зоны "Запад" ПФЛ
Молодой парень из Юрьев-Польского угнал автомобиль, чтобы покататься
Муромлянин воровал детали с завода
Владимирский облсуд оставил Татьяну Гусеву в числе кандидатов в Киржачский райосовет
Гусевчанин два раза залез в чужую квартиру, чтобы там переночевать
Во Владимире начало учебного года станет рекордно жарким
Пожар в Вязниковском районе: 18-летний парень получил ожог 50 процентов тела
«Ростелеком» установил во владимирских школах пропускную систему безопасности
Умерла создательница владимирского детского театра балета
Владимирский университет незаконно требовал денег за тренировки на спортплощадке