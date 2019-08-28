Во Владимире внучка до смерти избила 82-летнюю бабушку

СЕГОДНЯ 11:09 2019-08-28T11:09:40+03:00

Она обвинила пенсионерку в том, что та не давала устроить личную жизнь

Изменить размер текста: A A

Следственными органами СК РФ по Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении 33-летней жительницы Владимира. Ее подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть потерпевшего по неосторожности.

Установлено, что подозреваемая жила с бабушкой, не работала и тратила ее пенсию на спиртное.

25 августа 2019 года женщина стала ругаться с пенсионеркой, а потом - бить ее. Крики о помощи услышали соседи и вызвали полицию, но 82-летняя бабушка пожалела внучку и сослалась на семейную ссору.

Вечером пенсионерке стало плохо - в области головы образовалась гематома. Соседи вызвали "скорую помощь". На следующий день от полученных повреждений бабушка умерла в реанимации.

Подозреваемую задержали и заключили под стражу совместно с сотрудниками уголовного розыска УМВД по городу Владимиру.

На первом допросе женщина сказала, что бабушка не давала ей устроить личную жизнь.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU