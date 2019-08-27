2019-08-27T16:36:00+03:00
Происшествия

Заключенного из Владимирской области осудили за призывы к насилию

Молодой человек разместил в интернете экстремистский ролик
Ирина Мальцева
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Двадцатичетырехлетний житель Владимирской области, активно пользующийся интернетом, еще в мае 2015 году на своей странице в соцсети в открытом доступе выложил видеоролик экстремистского характера, в котором призывали к дискриминации и насилию в отношении всех народов, кроме славян и русских. В апреле этого года в отношении него возбудили уголовное дело за публичные призывы к экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети «Интернет». Сейчас молодой человек уже отбывает срок за совершение преступлений по нескольким статьям, в том числе за незаконное хранение и приобретение наркотиков, в одной из колоний Владимирской области, а в августе Ковровский городской суд вынес приговор, признав его виновным. Учитывая наказание, полученное по предыдущему приговору, владимирец проведет в колонии общего режима пять с половиной лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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