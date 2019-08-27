Центробанк отозвал три лицензии у ковровского страховщика
Центробанк РФ отозвал лицензию на страховые услуги у ковровской фирмы "Сервисрезерв", работающей в трех регионах. У компании отозваны лицензии:
- на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни,
- на осуществление добровольного имущественного страхования,
- на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
В мотивационной части сообщения ЦБ пояснил, что лицензии отозваны за нарушения порядка инвестирования средств страховых резервов, в результате чего величина не соответствующих требованиям порядка активов, в которые инвестированы средства страховых резервов, превышает 20% от величины страховых резервов.
Компания "Сервисрезерв" работает на рынке с 1992 года.
ИСТОЧНИК KP.RU