Центробанк отозвал три лицензии у ковровского страховщика

СЕГОДНЯ 15:18 2019-08-27T15:18:11+03:00

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Центробанк РФ отозвал лицензию на страховые услуги у ковровской фирмы "Сервисрезерв", работающей в трех регионах. У компании отозваны лицензии:

- на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни,

- на осуществление добровольного имущественного страхования,

- на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

В мотивационной части сообщения ЦБ пояснил, что лицензии отозваны за нарушения порядка инвестирования средств страховых резервов, в результате чего величина не соответствующих требованиям порядка активов, в которые инвестированы средства страховых резервов, превышает 20% от величины страховых резервов.

Компания "Сервисрезерв" работает на рынке с 1992 года.

ИСТОЧНИК KP.RU