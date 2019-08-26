Киржачский избирком оспорил участие в выборах Татьяны Гусевой
Ее кандидатуру восстановил местный районный суд
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27 августа Владимирский областной суд рассмотрит апелляцию Киржачского ТИК в отношении решения местного районного суда восстановить Татьяну Гусеву в качестве кандидата в депутаты Киржачского районного совета (17-ый одномандатный округ).
Напомним, ТИК лишила Татьяну Гусеву возможности участия в выборах, посчитав кандидата членом сразу двух партий. Гусева оспорила решение ТИК в Киржачском районном суде и была восстановлена.
ИСТОЧНИК KP.RU