Киржачский избирком оспорил участие в выборах Татьяны Гусевой

СЕГОДНЯ 16:20 2019-08-26T16:20:51+03:00

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27 августа Владимирский областной суд рассмотрит апелляцию Киржачского ТИК в отношении решения местного районного суда восстановить Татьяну Гусеву в качестве кандидата в депутаты Киржачского районного совета (17-ый одномандатный округ).

Напомним, ТИК лишила Татьяну Гусеву возможности участия в выборах, посчитав кандидата членом сразу двух партий. Гусева оспорила решение ТИК в Киржачском районном суде и была восстановлена.

ИСТОЧНИК KP.RU