В Ковровском районе бешеный лисенок умер у собачьей конуры

СЕГОДНЯ 12:56 2019-08-25T12:56:59+03:00

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История про зараженного бешенством лисенка появилась на сайте интернет-журнала iKovrov. 13 августа, около 4 часов утра, в поселке Достижение Ковровского района, на своем участке, рядом с собачьей конурой хозяева обнаружили маленького лисенка с парализованными задними лапами. Они накрыли дикого зверя железным баком и вызвали ветеринаров. Когда специалисты приехали, животное было найдено мертвым. Позже исследование подтвердило, что дикий зверь был болен.

Во Владимирском Роспотребнадзоре сообщают, что за 6 месяцев 2019 года в регионе зафиксировано 29 случаев заражения животных бешенством. 7 районов области признаны неблагополучными. Владимира в этом списке нет, но только на прошлой неделе в местных соцсетях дважды появлялись сообщения горожан о том, что они видели лисиц на улицах Красносельской и Большой Нижегородской.

ИСТОЧНИК KP.RU