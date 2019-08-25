2019-08-25T11:04:48+03:00
Происшествия

Во Владимире ограбили Рынок на Чайковского

Полиция выясняет детали произошедшего
Елена Масленникова
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Сообщение о том, что полицейские оцепили крытую часть рынка на Чайковского, появилось вчера, 24 августа, в местных соцсетях. В группе "Подслушано во Владимире" "Вконтакте" жители рассказали, что якобы в ночь с 23 на 24 августа на территорию торговых площадей проникли воры, которые вскрыли ящики с деньгами сразу в нескольких секциях. По сообщению пресс-службы УМВД по Владимирской области, обращение о незаконном проникновении в крытую часть павильона на рынке на Чайковского поступало. По предварительной информации, была совершена кража в нескольких секциях. Сейчас идет проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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