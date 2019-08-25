2019-08-25T11:22:42+03:00
Происшествия

В пожаре в Гусь-Хрустальном районе погибли двое мужчин

Возгорание произошло в частном доме
Елена Масленникова
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В пожаре погибли двоеВ пожаре погибли двоеФото: ГУ МЧС по Владимирской области
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24 августа, поздно ночью, в Гусь-Хрустальном районе, в деревне Уляхино на улице Колхозной загорелся частный дом. Пламя распространилось на площади 48 кв.м. Горела кровля и внутренняя отделка дома. Огонь тушили 24 человека и 11 единиц техники. На месте пожара были обнаружены тела двух мужчин, 30 и 57 лет. Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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