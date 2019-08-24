Во Владимире раздавили 38 килограммов санкционных яблок

СЕГОДНЯ 12:27 2019-08-24T12:27:50+03:00

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Во Владимире уничтожили очередную партию санкционных фруктов. 38 килограммов яблок раздавили машиной.

Партию фруктов изъяли у владимирских предпринимателей во время рейда 22 августа. В сопроводительной документации на яблоки у продавцов была указана одна информация, а на найденных работниками Россельхознадзора следах созванных этикеток – другая.

Ранее во Владимирской области было уничтожено 873 килограмма томатов неизвестного происхождения.

ИСТОЧНИК KP.RU