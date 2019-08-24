Владимирская область готова к отопительному сезону на 84%
Лучше, чем в прошлом году
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По состоянию на 20 августа Владимирская область была готова к отопительному сезону на 84%. Об этом на заседании комиссии по подготовке объектов энергетики и ЖКХ к отопительному сезону заявил врио вице-губернатора Александр Байер.
Показатели региона на данный момент несколько выше показателей прошлого года (по состоянию на 20.08.2018 готовность составляла 81 процент). Наилучшие результаты подготовки отмечены в Селивановском (98 процентов), Судогодском (93 процента) и Суздальском районах (93 процента).
ИСТОЧНИК KP.RU