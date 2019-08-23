2019-08-23T19:53:09+03:00
Происшествия

ДТП в Петушинском районе: один человек погиб и четверо получили травмы

Среди пострадавших - 15-летняя девушка
Елена Масленникова
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ДТП произошло 23 августа, около пяти вечера, в Петушинском районе, на участке дороги " д.Васильки - д. Поломы". По сообщению пресс-службы УМВД по Владимирской области, 31-летний житель Московской области ехал на «Citroen C4 Picasso» со стороны деревни Васильки. Молодой человек не справился с управлением, вылетел с дороги в ручей Борщевка, а затем иномарка перевернулась. Один пассажир этого автомобиля погиб, остальные четверо, в их числе водитель и 15-летняя девушка, получили различные травмы. Подробности уточняются. На месте ДТП сейчас работают сотрудники Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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