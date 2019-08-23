2019-08-23T18:19:37+03:00
Происшествия

Под Киржачом водителя легковушки задержали с крупной партией наркотиков

Житель Киржача отправится в колонию на три с половиной года
Ирина Мальцева
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В прошлом году горожанин приехал в Москву на своем автомобиле и купил крупную партию наркотиков, в том числе семь брикетов с почти 700 граммами гашиша, несколько свертков с амфетамином и запрещенные вещества в таблетках. Все покупки мужчина сложил на переднее пассажирское сидение машины и отправился домой. Но около десяти вечера на автодороге в Киржачском районе его автомобиль остановили полицейские, обнаружившие и изъявшие крупную партию наркотиков. За незаконные приобретение, хранение, перевозку наркотических средств в крупном размере киржачанина, признавшего свою вину, отправили в колонию общего режима на три с половиной года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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