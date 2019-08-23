В Меленках экс-начальник отделения по вопросам миграции осужден за взятки

СЕГОДНЯ 17:19 2019-08-23T18:29:47+03:00

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Бывший начальник отделения полиции осужден сразу по двум статьям – получение взятки, сопряженное с вымогательством, и мелкое взяточничество. К экс-руководителю, занявшему это место в июле 2016 года, в июле 2017 года обратился гражданин соседней страны, желавший получить российское гражданство, и столкнулся с умышленным затягиванием процедуры. С июля по ноябрь мужчина не раз привозил экс-начальнику пакет документов, выслушивал новые вводные и уезжал без результата. Отчаявшись, в конце осени он подарил полицейскому бутылку дорогого алкоголя, но тот, приняв подарок, под разными предлогами отказывался взять документы и в итоге потребовал сто тысяч рублей в качестве взятки. До июля прошлого года мужчина частями передавал экс-начальнику отделения деньги и только после этого смог получить гражданство и паспорт. Кроме того, в конце апреля осужденный помог двум иностранцам получить разрешение на работу в обход закона, получив за услугу 500 рублей. В сентябре прошлого года начальник отделения покинул службу. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Владимирской области, его уволили за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. Приговором Меленковского районного суда бывшему начальнику отделения по вопросам миграции ОМВД назначено наказание в виде двух лет и одного месяца лишения свободы условно со штрафом в размере 306 тысяч рублей. Также ему запрещено три года занимать должности, связанные с организационно-распорядительными функциями.

ИСТОЧНИК KP.RU