Во Владимире эвакуировали посетителей гипермаркета "Глобус"
Официальной информации о случившемся нет
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23 августа около 14.00 произошла эвакуация владимирского гипермаркета "Глобус" на Суздальском проспекте. По предварительным данным, в офис магазина позвонил неизвестный человек, сообщивший о заложенном в здании взрывном устройстве. Официальной информации о случившемся от полиции на данный момент нет.
Так же известно, что силы ГУ МЧС по Владимирской области к ликвидации последствий происшествия в гипермаркете, не привлекались.
ИСТОЧНИК KP.RU