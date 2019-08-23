Во Владимире эвакуировали посетителей гипермаркета "Глобус"

СЕГОДНЯ 15:54 2019-08-23T15:54:46+03:00

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23 августа около 14.00 произошла эвакуация владимирского гипермаркета "Глобус" на Суздальском проспекте. По предварительным данным, в офис магазина позвонил неизвестный человек, сообщивший о заложенном в здании взрывном устройстве. Официальной информации о случившемся от полиции на данный момент нет.

Так же известно, что силы ГУ МЧС по Владимирской области к ликвидации последствий происшествия в гипермаркете, не привлекались.

ИСТОЧНИК KP.RU