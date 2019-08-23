В Вязниках сын -лоботряс убил мать

СЕГОДНЯ 15:33 2019-08-23T15:33:24+03:00

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Следствие установило, что мужчина проживал вместе в матерью. Он злоупотреблял алкоголем и не имел постоянной работы, фактически существуя на ее пенсию. Женщина пыталась вразумить взрослого сына, что приводило к частным ссорам между ними. И вот однажды очередной конфликт закончился трагедией. 9 августа мать и сын снова поссорились. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил пенсионерку. С телесными повреждениями в области головы женщина попала в больницу, где вскоре скончалась. Ее сын сейчас находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU