2019-08-23T13:55:25+03:00
Происшествия

В Александровском районе пенсионера арестовали за кражу триммера

Мужчина стащил технику у москвича
Ирина Мальцева
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Москвич, приехав на дачу из столицы, обнаружил, что у него из дома в одном из сел района пропал бензотриммер. Как выяснили полицейские, злоумышленник взломал входную дверь и проник на террасу дома. Вскоре отпускали и подозреваемого – шестидесятивосьмилетнего соседа москвича. Пенсионер планировал сам пользоваться триммером, а не продавать его. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, сейчас технику вернули хозяину, а в отношении подозреваемого, взятого под арест, возбуждено уголовное дело по статье кража. Полиция проверяет, не причастен ли он к другим похожим преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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