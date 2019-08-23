2019-08-23T12:20:50+03:00
Общество

Владимиро-суздальский музей-заповедник временно не будет требовать денег за изображение памятников архитектуры

Администрация области и ВСМЗ договорились о заморозке «сувенирного налога»
Анна ДЕКТЯРЕВА
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История о требованиях ВСМЗ к предпринимателям - платить деньги за изображения шедевров белокаменного зодчества - дошла до губернатора Владимира Сипягина. Как сообщают в департаменте развития предпринимательства, областные чиновники много раз встречались с представителями музея-заповедника и наконец нашли временное решение. До 1 октября музей и департамент предпринимательства будут собирать предложения и пожелания от владимирских бизнесменов, после чего все они будут проанализированы и на основании этого будет принято окончательное решение - кто, как и за что будет платить.

И второе, более важное для туристической отрасти. До 1 октября музей воздержится от направления новых претензий в адрес представителей малого и среднего бизнеса Владимирской области. Что будет с уже выдвинутыми претензиями, не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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