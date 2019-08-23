Владимиро-суздальский музей-заповедник временно не будет требовать денег за изображение памятников архитектуры
История о требованиях ВСМЗ к предпринимателям - платить деньги за изображения шедевров белокаменного зодчества - дошла до губернатора Владимира Сипягина. Как сообщают в департаменте развития предпринимательства, областные чиновники много раз встречались с представителями музея-заповедника и наконец нашли временное решение. До 1 октября музей и департамент предпринимательства будут собирать предложения и пожелания от владимирских бизнесменов, после чего все они будут проанализированы и на основании этого будет принято окончательное решение - кто, как и за что будет платить.
И второе, более важное для туристической отрасти. До 1 октября музей воздержится от направления новых претензий в адрес представителей малого и среднего бизнеса Владимирской области. Что будет с уже выдвинутыми претензиями, не сообщается.
ИСТОЧНИК KP.RU