В Гусь-Хрустальном районе пройдет традиционный праздник "Русского напитка"

СЕГОДНЯ 12:15 2019-08-23T12:15:53+03:00

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24 августа в 11.00 близ деревни Семеновка Гусь-Хрустального района состоится традиционный праздник русского напитка. Программа праздника разнообразная. В березовой роще разместится «Мещёрское подворье» с торговыми лавками и тематическими площадками: «чайная», «медовая», «квасная», «хмельная», «горячая похлёбка», «детская околица», «спортивная».

В березовой роще разместится «Мещёрское подворье» с торговыми лавками и тематическими площадками: «чайная», «медовая», «квасная», «хмельная», «горячая похлёбка», «детская околица», «спортивная».

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU