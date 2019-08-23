2019-08-23T11:22:14+03:00
Общество

Проект "Рпенского проезда" во Владимире будет готов к маю следующего года

Дорогу должны построить в 2022 году
Сергей МОРКОВКИН
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Комитет по бюджетной и налоговой политике владимирского горсовета обсудил использование 15 миллионов рублей на проектирование "Рпенского проезда". Эти деньги город получил от департамента транспорта администрации Владимирской области. Еще 789 тысяч рублей на проект по условиям софинансирования добавит мэрия города.

Проект "Рпенского проезда" выполняется не в первый раз. Предыдущие варианты были отвергнуты мэрией города по ряду причин. В первом случае проект затрагивал жилые дома, во втором - гаражи.

Отметим, что по планам строительство "Рпенского проезда" должно завершиться в 2022 году, вероятнее всего дорогу будут строить на федеральные деньги. Стоимость работ оценивается более чем в 2 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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